– Я сейчас в отпуске. С руководителями буду встречаться после Нового года. Получается, что я уже не главный тренер? Если объявили Курбана Бекиевича, получается, да. Но на сегодняшний момент я являюсь сотрудником "Сочи" в статусе тренера. Какое будет будущее, пойму после Нового года, – цитирует Точилина "РБ Спорт".
Напомним, что в прошедшее воскресенье, 25 декабря, футбольный клуб "Сочи" на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с новым главным тренером – Курбаном Бердыевым. Курбан Бекиевич имеет богатый опыт выступления в российском футболе в качестве главного тренера. Особенно Бердыев запомнился по своей работе в казанском "Рубине" и "Ростове". В первой части российского сезона сочинской командой руководил тренерский дуэт из Александра Точилина и Вадима Гаранина. По сообщениям из некоторых СМИ, Гаранин близок к возвращению в красноярский "Енисей". В предыдущем сезоне футбольным клубом "Сочи" руководил Владимир Федотов, который с лета 2022 года является главным тренером московского ЦСКА. Федотов приводил "Сочи" ко второму месту Российской премьер-лиги.
Точилин: на сегодня я являюсь сотрудником "Сочи" в статусе тренера. Какое будет будущее, пойму после Нового года
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал, когда решится вопрос по его будущему в клубе.
Фото: ФК "Сочи"