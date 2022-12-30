– Давайте дождемся какой-то официальной информации. Я контракт еще не подписал, поэтому мне нечего сказать. Да, это будет, но уже после Нового года, – передает слова Кириченко "РБ Спорт".
Дмитрий Кириченко является частью тренерского штаба Курбана Бердыева уже на протяжении нескольких лет. Их первое сотрудничество пришлось на сезон-2015/16, в футбольном клубе "Ростов", который на том отрезке стал серебряным призером чемпионата России по футболу. После этого специалисты продолжали сотрудничать в иранском "Тракторе" и казахстанском "Кайрате". Напомним, что 25 декабря текущего года футбольный клуб "Сочи" на всех своих официальных ресурсах объявил о назначении Курбана Бердыева новым главным тренером команды.
Кириченко – о заключении контракта с "Сочи": это случится, но уже после Нового года
Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал о том, войдет ли он в тренерский штаб Курбана Бердыева в "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"