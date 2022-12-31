– По результату лучший, конечно, "Зенит", по прогрессу – скорее всего, "Спартак". У них успокоилась ситуация внутри клуба, стало больше внимания уделяться футболу. К тому же, они выиграли Кубок России впервые с 2003 года, – приводит слова Билялетдинова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает вторую строчку в турнирной таблице. Красно-белые набрали 36 очков к зимнему перерыву и отстают от лидирующего "Зенита" на шесть очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. Московский "Спартак", возглавляемый испанским специалистом Гильермо Абаскалем, проведет свой первый матч чемпионата России в новом году на своем поле против "Урала", а "Зенит", возглавляемый Сергеем Семаком, дома примет "Пари НН". Нижегородский клуб совсем скоро возглавит новый главный тренер, который придет на смену Михаилу Галактионову, перешедшему в московский "Локомотив". Скорее всего, им станет Артем Горлов, который сегодня покинул красноярский "Енисей".
Динияр Билялетдинов: в 2022 году по результату лучший, конечно, "Зенит", по прогрессу – "Спартак"
Бывший футболист "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов выделил лучшие клубы по итогам первого отрезка сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"