Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
2 - 1 2 1
СаутгемптонЗавершен
Борнмут
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Лидс ЮнайтедЗавершен
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
1 - 1 1 1
ЭспаньолЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
ОсасунаЗавершен
Вильярреал
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Камоцци – о Федуне: он мог бы стать президентом РФС – это талантливый спортивный менеджер

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о функционере.
Фото: соцсети
"Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе", - цитирует Камоцци Sport24.

Напомним, минувшим летом Федун перестал быть владельцем "Спартак". Также он покинул пост президента столичного коллектива.

На данный момент президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков.

"Спартак" в 17-ти матчах Российской Премьер-лиги набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.


Камоцци Федун РФС Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
31 декабря
Камоцци – о Федуне: он мог бы стать президентом РФС – это талантливый спортивный менеджер 3
С новым 2023 годом! 16
Модрич: сказал Анчелотти, что готов к "Вальядолиду". Но он оставил меня в запасе
Sport24: "Крылья" готовы включиться в борьбу с "Краснодаром" за игрока "Ариса" Мансини
Винисиус – о фанатах "Вальядолида": расисты продолжают ходить на стадионы. Ла Лига ничего не делает 1
Рэшфорд – об отстранении от старта "МЮ": разочарован тем, что не играл, – я проспал 1
"Эспаньол" впервые с 2009 года набрал очки в матче с "Барселоной" на "Камп Ноу"
Алмейда: "Челси" близок к подписанию чемпиона мира Фернандеса. "Бенфика" получит 130 млн евро 1
Журналист Габелич – о Ловрене в "Лионе": так он решит вопрос с негативным отношением на Родине
"МЮ" обыграл "Вулверхэмптон" благодаря голу Рэшфорда и вышел на 4-е место в АПЛ
Хорватский журналист: никто не следит за РПЛ, а Ловрен может показать большее в "Лионе" 1
Глава "Аль-Насра": приветствуем Роналду в его новом доме – рады видеть величайшего игрока в истории 2
Петржела: желаю Семаку стать главным тренером сборной – лучший тренер России это заслужил 11
Журналист Скира: контракт между Ловреном и "Лионом" будет действовать 2 года
Официально: "Урал" выкупил Каштанова у "Родины". Это лучший бомбардир клуба в текущем сезоне РПЛ