"Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе", - цитирует Камоцци Sport24.
Напомним, минувшим летом Федун перестал быть владельцем "Спартак". Также он покинул пост президента столичного коллектива.
На данный момент президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков.
"Спартак" в 17-ти матчах Российской Премьер-лиги набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Камоцци – о Федуне: он мог бы стать президентом РФС – это талантливый спортивный менеджер
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о функционере.
Фото: соцсети