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Корниленко: наши игроки вызываются в сборную, развиваются, показывают хороший, симпатичный футбол – наш стиль узнаваем

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко ответил на вопрос о главных итогах 2022 года для команды и передал болельщикам пожелания на 2023 год.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Итоги мы будем подводить в конце сезона. Сейчас можно сказать о нашем восьмом месте в прошлом сезоне, о том, что наши игроки вызываются в сборную, развиваются, показывают хороший симпатичный футбол – наш стиль узнаваем. Болельщикам в 2023 году хочется пожелать хорошего настроения, чтобы исполнялись все мечты и желания. Желаю всегда болеть за "Крылья", а мы постараемся вас радовать, – цитирует Корниленко Metaratings.

Напомним, что по итогам предыдущего сезона Российской премьер-лиги самарские "Крылья Советов" под руководством главного тренера Игоря Осинькина заняли место в первой половине турнирной таблице – на восьмой строчке. По итогам нынешнего сезона РПЛ и семнадцати сыгранных туров "Крылья" идут на одиннадцатом месте, имея на своем счету двадцать очков. Летом 2022 года команду покинул один из ее лучших футболистов – фланговый полузащитник Антон Зиньковский. Антон перешел в московский "Спартак". В конце 2022 года самарский клуб потерял еще двух игроков основы – Максим Глушенков и Сергей Пиняев перебрались в московский "Локомотив". "Крылья Советов" в декабре 2022 года сумели порадовать своих болельщиков и входящим трансфером – из "Оренбурга" перешел Владимир Сычевой, который является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент. За "Крылья Советов" Владимир будет выступать уже под другой фамилией – Писарский.


Корниленко Крылья Советов
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