- Георгий хотел бы остаться в ЦСКА? Я более скажу, он мечтает завершить карьеру в ЦСКА, а там уже как пойдет, все зависит от руководства ЦСКА, все в их руках и в ногах Георгия. Покажет достойный футбол, что боевая единица, в чем я не сомневаюсь, нет сомнений, что все завершится достойно, - приводит комментарий агента ТАСС.
31-летний россиянин Георгий Щенников, выступающий на позиции левого защитника, является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейским клубом футболист выигрывал 3 титула чемпиона России, трижды поднимал Кубок России над головой и еще 4 раза побеждал в матчах за Суперкубок России. В этом сезоне Щенников провел за ЦСКА всего 5 матчей. Большую часть первой половины сезона игрок пропустил из-за повреждения. Контракт Георгия с красно-синими завершается летом этого года.
ЦСКА ушел на зимний перерыв на 5 месте в таблице РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала 29 баллов после 17 туров.
Агент Щенникова: Георгий мечтает завершить карьеру в ЦСКА
Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о будущем игрока в клубе.
Фото: РПЛ