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Агент Щенникова: Георгий мечтает завершить карьеру в ЦСКА

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Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о будущем игрока в клубе.
Фото: РПЛ
- Георгий хотел бы остаться в ЦСКА? Я более скажу, он мечтает завершить карьеру в ЦСКА, а там уже как пойдет, все зависит от руководства ЦСКА, все в их руках и в ногах Георгия. Покажет достойный футбол, что боевая единица, в чем я не сомневаюсь, нет сомнений, что все завершится достойно, - приводит комментарий агента ТАСС.

31-летний россиянин Георгий Щенников, выступающий на позиции левого защитника, является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейским клубом футболист выигрывал 3 титула чемпиона России, трижды поднимал Кубок России над головой и еще 4 раза побеждал в матчах за Суперкубок России. В этом сезоне Щенников провел за ЦСКА всего 5 матчей. Большую часть первой половины сезона игрок пропустил из-за повреждения. Контракт Георгия с красно-синими завершается летом этого года.

ЦСКА ушел на зимний перерыв на 5 месте в таблице РПЛ. Команда Владимира Федотова набрала 29 баллов после 17 туров.


ЦСКА Щенников
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