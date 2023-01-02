"Если они нам скажут пять лет или еще больше сидеть и ждать, то что дальше делать? Лучше играть хоть где-то, чем сидеть и ждать неопределенное количество времени", - приводит слова Ещенко "Чемпионат".
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Ещенко: о возможном переходе РФС в Азию: если нам скажут сидеть еще 5 лет, то что делать? Лучше играть хоть где-то
Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, почему поддерживает переход РФС в АФК.
Фото: ФК "Спартак"