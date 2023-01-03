- Думаю, Иван и Мантуан закончат этот сезон в "Зените", - передает слова Гарсии "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что 25-летний бразильский голкипер "Зенита" Иван Куарезма, вместе с 21-летним атакующим полузащитником Густаво Мантуаном находящийся в петербургском клубе на правах аренды из "Коринтианса", может этой зимой перейти в бразильский "Васко да Гама". В текущем сезоне на счету Ивана 4 матча во всех турнирах за "Зенит" (2 "сухих") и 5 пропущенных мячей, Манутан сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Агент - о будущем Ивана и Мантуана: думаю, закончат этот сезон в "Зените"
Агент голкипера "Зенита" Ивана и атакующего хавбека Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия рассказал о ближайших карьерных планах игроков.
Фото: ФК "Зенит"