- У Фернандо всё хорошо в Турции. Но он внимательно следит за "Спартаком", он очень привязан к клубу. Если "Спартак" сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его. Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в "Спартак", - передает слова Де Фарии "СЭ".
30-летний бразильский полузащитник турецкого "Антальяспора" Фернандо выступал за московский "Спартак" в период с июля 2016 года по июль 2019 года. В составе красно-белых игрок провел 98 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 10 результативных передач, стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В июле 2019 года Фернандо ушел в аренду в китайский "Бейцзин Гоань" за 5,4 миллиона евро, полгода спустя его трансфер был выкуплен за 9,6 миллиона евро.
Агент: Фернандо внимательно следит за "Спартаком", однажды он хотел бы вернуться
Агент экс-полузащитника "Спартака" Фернандо Матеус Де Фария рассказал об отношении игрока к московскому клубу.
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