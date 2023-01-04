"Хорват ничего не потерял. Он точно уходит в гораздо более сильную лигу. Думаю, что такое решение связано с его последними скандалами и отсутствием в РПЛ еврокубков", - цитирует журналиста Sport24.
"Зенит" объявил о трансфере Ловрена в "Лион" 2 января. Хорватский защитник провел в клубе из Санкт-Петербурга 3 сезона. В действующем чемпионате России футболист вышел на поле в 15 матчах Премьер-лиги, в которых записал себе в актив гол и результативную передачу.
Хорватский журналист – о Ловрене: Деян уходит в гораздо более сильную лигу – он ничего не потерял
Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич поделился мнением о переходе защитника Деяна Ловрена из "Зенита" в "Лион".
Фото: ФК "Зенит"