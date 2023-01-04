"Пока без понятия, останется ли Вильсон в "Локомотиве", - приводит слова Лакруа "РБ Спорт".
Напомним, Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с лета прошлого года. С того момента француз провел 29 матчей за красно-зеленых, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро. Контракт Изидора с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В конце прошлого года "железнодорожников" возглавил Михаил Галактионов.
Агент Изидора: без понятия, останется ли Вильсон в "Локомотиве"
Агент Эмануэль Лакруа, представляющий интересы форварда "Локомотива" Вильсон Изидора, заявил, что не знает, продолжит ли его клиент выступать за клуб.
Фото: ФК "Локомотив"