"Ничего нового не скажу. Для меня это непонятное назначение. Кто это такой? Я никогда про него не слышал, честно говоря. Поживем – увидим. У нас мода на иностранных специалистов, которые ничем себя нигде не проявили. Откуда эта мода берется, понять не могу", - приводит слова Гершковича "Матч ТВ".
Напомним, "Краснодар" ранее сегодня объявил о назначении Владимира Ивича новым главным тренером клуба. С ним подписали контракт на два года. Последним местом работы сербского специалиста был израильский "Маккаби" Тель-Авив, который он покинул ради работы с "Краснодаром". Кроме того, Ивич до этого возглавлял греческий ПАОК и английский "Уотфорд". В связи с назначением Ивича Александр Сторожук вернулся к работе с "Краснодаром-2".
Гершкович: о назначении Ивича в "Краснодар": кто это такой? У нас мода на иностранцев, которые ничем себя не проявили
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Владимира Ивича главным тренером "Краснодара".
Фото ФК "Маккаби" Тель-Авив