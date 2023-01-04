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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
П1 2.27X 3.3П2 3.35
Лидс Юнайтед
22:45
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7
Кристал Пэлас
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.12
Астон Вилла
23:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.06X 3.35П2 3.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
1 - 2 1 2
СампдорияЗавершен
Салернитана
1 - 2 1 2
МиланЗавершен
Торино
0 - 1 0 1
Верона2 тайм
П1 7.6X 3.2П2 1.65
Специя
3 - 0 3 0
Аталанта2 тайм
Лечче
18:30
ЛациоНе начат
П1 3.75X 3.3П2 2.13
Рома
18:30
БолоньяНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.6
Кремонезе
20:30
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 3.6П2 1.85
Фиорентина
20:30
МонцаНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Интер
22:45
НаполиНе начат
П1 2.37X 3.4П2 3.1
Удинезе
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.67X 4П2 5.2
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Червиченко: Галактионов интересный тренер, но всё время как-то недоплывает

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о новом главном тренере московского "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Пари НН"
- Галактионов вроде интересный тренер, но какой-то странный. Он всё время как-то недоплывает. Всё идет хорошо, но не до последнего этапа, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

13 ноября 2022 года пресс-служба "Локомотива" официально объявила о назначении на должность главного тренера 38-летнего Михаила Галактионова, который в настоящий момент совмещает эту работу с постом наставника молодежной сборной России. В осенней части сезона Российской премьер-лиги Галактионов возглавлял "Пари Нижний Новгород", который под его руководством набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата.


Локомотив сборная России U21 Молодежная сборная России Галактионов Червиченко
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