- Галактионов вроде интересный тренер, но какой-то странный. Он всё время как-то недоплывает. Всё идет хорошо, но не до последнего этапа, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
13 ноября 2022 года пресс-служба "Локомотива" официально объявила о назначении на должность главного тренера 38-летнего Михаила Галактионова, который в настоящий момент совмещает эту работу с постом наставника молодежной сборной России. В осенней части сезона Российской премьер-лиги Галактионов возглавлял "Пари Нижний Новгород", который под его руководством набрал 19 очков в 17 матчах и занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата.
Червиченко: Галактионов интересный тренер, но всё время как-то недоплывает
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о новом главном тренере московского "Локомотива" Михаиле Галактионове.
Фото: ФК "Пари НН"