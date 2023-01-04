"Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. Он талант! То, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не он. Не буду говорить фамилии этих тренеров. Футболиста, форварда такого уровня, как Дзюба, в РПЛ никогда не было и нет по сей день", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Дзюба стал свободным агентом в ноябре прошлого года, когда расторгнул свой контракт с "Адана Демирспор". С тех пор форвард находится без клуба. Россиянин провел в Турции несколько месяцев, за которые сыграл всего в 5 матчах, отметившись одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 4 млн евро. В августе этого года ему исполняется 35 лет.
До Турции Дзюба выступал за "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь".
Кавазавшили: считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Виноваты тренеры, а не он
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, как относится к Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"