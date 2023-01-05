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Джикия - о Левандовски, который поддержал отказ играть с Россией: есть мнение - оставь его при себе

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал действия Роберта Левандовски, который выступал против игры между сборными России и Польши.
Фото: Getty Images
"Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение — оставь его при себе", - приводит слова Джикии "СЭ".

Напомним, сборная России должна была сыграть с Польшей в стыковом матче к ЧМ-2022. В итоге встреча не состоялась, поскольку многие лидеры сборной Польши выступили против проведения игры, а ФИФА и УЕФА впоследствии отстранили российскую команду от международных турниров под эгидой организаций.

В итоге сборная Польши прошла в финал стыков, где обыграла Швецию и попала на ЧМ-2022. Там команда Чеслава Михневича вышла в плей-офф и уступила Франции (1:3).


Джикия Левандовски
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