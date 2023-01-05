- Что касается моей тренерской карьеры, то недавно были предложения от российских команд, но я отказался. Если бы поступило предложение от команды из первой или второй лиги? Конечно, можно было бы рассмотреть эти предложения. Почему бы и нет? – приводит комментарий Тихонова "РБ Спорт".
52-летний российский специалист Андрей Тихонов имеет самостоятельный опыт работы наставником в "Енисее", "Крыльях Советов" и "Астане". С красноярской командой наставник занял 3 месте в таблице ФНЛ, но в стыковых играх команда не смогла пробиться в РПЛ, проиграв тульскому "Арсеналу" (2:1, 0:1). С самарским клубом Тихонов вышел в РПЛ, где за 9 туров набрал 7 очков и опустился на 15 строчку. После чего руководство клуба уволило Андрея. С "Астаной" россиянин проработал чуть больше года. С командой Тихонов смог завоевать бронзовые комплект медалей казахстанского первенства в 2020 году. Сейчас Андрей выступает в качестве эксперта на "Матч ТВ".
Тихонов: у меня были предложения возглавить российские команды, но я отказался
Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов рассказал о том, что у него были предложения возглавить российские команды.
Фото: РФС