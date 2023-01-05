– Жду интриги в нижней части турнирной таблицы. С "Химками" понятно более или менее. Но не хочется, чтобы вылетало "Торпедо". Они прошли большой путь, чтобы вернуться. Я верю в Талалаева. Не сбрасываю со счетов и "Локомотив" в качестве претендента на вылет. Они, к сожалению, пожинают плоды, – цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Напомним, что на данный момент Российская премьер-лига находится на привычном и уже традиционном зимнем перерыве. Матчи РПЛ возобновятся в начале марта 2023 года. К этому времени сыграны семнадцать матчей чемпионата России, по итогам которых в зоне вылета из Российской премьер-лиги в Первую лигу находятся два клуба – московское "Торпедо", на счету у которых всего шесть очков, и подмосковные "Химки", набравшие в два раза больше баллов – 12. По 13 очков набрали московский "Локомотив" и воронежский "Факел", занимающие четырнадцатую и тринадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ. Выше уже с отрывом в шесть очков располагается нижегородский "Пари НН", у которого сменился главный тренер – теперь команду возглавляет не Михаил Галактионов, а Артем Горлов.
Нигматуллин: очень не хочется, чтобы "Торпедо" вылетело из РПЛ. Они прошли большой путь, чтобы вернуться
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о борьбе в нижней части турнирной таблицы РПЛ.
Фото: РИА Новости