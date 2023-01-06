– Усиление, конечно, нужно. В первую очередь напрашиваются центральные защитники, как и нужна хорошая конкуренция Карраскалю и Медине, – цитирует Масалитина "Чемпионат".
Российский центральный защитник нижегородского "Пари НН" Илья Агапов является главным кандидатом на переход в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно. Последним центральным защитником, приобретенным ЦСКА, стал бразилец Виллиан Роша, который хорошо вписался в состав "армейцев". Нынешний наставник ЦСКА Владимир Федотов использует схему с тремя центральными защитниками.
Хорхе Карраскаля некоторые источники связывали с переходом в мадридское "Атлетико", но агент колумбийца сообщил о том, что этой зимой трансфер состоится вряд ли, но это возможно летом.
Масалитин: усиление ЦСКА, конечно, нужно. Напрашиваются центральные защитники. Нужна конкуренция Карраскалю и Медине
Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин позиции, которые нужно усилить "армейцам".
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