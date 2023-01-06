"С Ильёй расстались нормально. Задача "Пари НН" сейчас — развивать молодых футболистов, зарабатывая на переходах в более именитые клубы. Конечно, печально терять игроков — с Агаповым были связаны определённые надежды", - цитирует функционера "Чемпионат".
ЦСКА объявил о переходе Агапова из "Пари Нижнего Новгорода" сегодня. 21-летний защитник вышел на поле в 13 матчах первой части чемпионата России.
Нижегородцы после 17-ти туров Премьер-лиги занимают 12-е место в турнирной таблице с 19-ю очками в активе.
Спортдиректор "Пари НН" - об Агапове в ЦСКА: с ним были связаны определённые надежды
Спортивный директор "Пари Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов поделился впечатлениями от ухода защитника клуба Ильи Агапова в ЦСКА.
Фото: Сборная России по футболу