– Шансы "Спартака" на чемпионство? Они есть. Нужно хорошо сыграть оставшиеся встречи. Тогда выйдет стать чемпионом, – передает слова Ари "ТАСС".
Бразильский нападающий Ари играл за московский "Спартак" в период с февраля 2010 года по август 2013 года. В "Спартак" он переходил из "АЗ Алкмар". После "Спартака" поиграл еще за пару российских клубов – "Краснодар" и "Локомотив". В текущем сезоне РПЛ "Спартак" после семнадцати сыгранных туров занимает второе место. От привычно лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта 2023 года. "Спартак" и "Зенит" возобновят сезон РПЛ домашними матчами – с "Уралом" и "Пари НН".
Ари: шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ? Они есть
Экс-нападающий "Спартака" Ари оценил игру красно-белых в первой части сезона и их шансы на победу в РПЛ.
Фото: Global Look Press