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Агент Конате: предложения по нему есть из разных стран, поступают ежедневно. Думаю, этот сезон он закончит в "Ахмате"

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что ему продолжают поступать предложения по нападающему "Ахмата" Мохамеду Конате.
Фото: РПЛ
– Предложения по Конате есть из разных стран, поступают ежедневно, но он продолжит с "Ахматом", полетит на сборы в Турцию. Думаю, этот сезон он закончит в "Ахмате". Клуб решит, когда ему правильно уйти и за сколько. Мы пока никакие предложения не рассматриваем. Ему нравится выступать за "Ахмат", к лету может быть какое-то решение, – цитирует Селюка "РБ Спорт".

Центральный нападающий Мохамед Конате играет за грозненский "Ахмат" с лета 2021 года. В "Ахмат" Конате перешел из подмосковных "Химок" в качестве свободного агента. Еще ранее Мохамед представлял такие футбольные клубы, как "Тамбов", "Пюник", "Гомель", "Кайрат", "Бабите", "Урал", "ФК Саксан". Действующий контракт Мохамеда Конате с грозненским "Ахматом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 25-летнего центрфорварда в полтора миллиона евро. Конате успел провести за сборную Буркина-Фасо 16 матчей, забил два мяча. В текущем сезоне за "Ахмат" Конате отыграл 20 матчей – 16 в Российской премьер-лиге и четыре в Кубке России, на его групповой стадии. На счету у Мохамеда девять голов и одна результативная передача.


Конате Ахмат
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