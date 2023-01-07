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Бушманов: у Агапова есть качества, которые позволят играть за ЦСКА. У Ильи хорошая скорость и высокий рост

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Экс-наставник "Спартака-2" Евгений Бушманов высказался по поводу шансов новобранца ЦСКА Ильи Агапова заиграть в клубе.
Фото: Сборная России по футболу
- У Агапова получится заиграть в ЦСКА? Думаю, у него для этого есть все шансы и возможности. У Агапова есть качества, которые позволяют играть на таком уровне. Какие сильные качества у Агапова? У него хорошая скорость, высокий рост. И он умный парень, - приводит мнение Бушманова Sport24.

Вчера ЦСКА и "Пари НН" объявили, что 21-летний центральный защитник с российским паспортом Илья Агапов будет защищать цвета армейской команды. По данным различных источников, сумма трансферной компенсации составила 100 млн рублей. В нынешнем розыгрыше РПЛ Илья поучаствовал в 13 матчах за нижегородцев. Еще 3 встречи футболист провел в рамках Кубка России. Ранее Бушманов и Агапов вместе работали в "Спартаке-2".

ЦСКА после 17 туров Премьер лиги располагаются на 5 месте. В активе подопечных Владимира Федотова 29 набранных очков.


ЦСКА Бушманов Агапов Спартак-2
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