- У Агапова получится заиграть в ЦСКА? Думаю, у него для этого есть все шансы и возможности. У Агапова есть качества, которые позволяют играть на таком уровне. Какие сильные качества у Агапова? У него хорошая скорость, высокий рост. И он умный парень, - приводит мнение Бушманова Sport24.
Вчера ЦСКА и "Пари НН" объявили, что 21-летний центральный защитник с российским паспортом Илья Агапов будет защищать цвета армейской команды. По данным различных источников, сумма трансферной компенсации составила 100 млн рублей. В нынешнем розыгрыше РПЛ Илья поучаствовал в 13 матчах за нижегородцев. Еще 3 встречи футболист провел в рамках Кубка России. Ранее Бушманов и Агапов вместе работали в "Спартаке-2".
ЦСКА после 17 туров Премьер лиги располагаются на 5 месте. В активе подопечных Владимира Федотова 29 набранных очков.
Бушманов: у Агапова есть качества, которые позволят играть за ЦСКА. У Ильи хорошая скорость и высокий рост
Экс-наставник "Спартака-2" Евгений Бушманов высказался по поводу шансов новобранца ЦСКА Ильи Агапова заиграть в клубе.
Фото: Сборная России по футболу