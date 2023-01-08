По сообщению источника, 9 января тренер "Сочи" Александр Точилин выйдет из отпуска и должен обсудить свое будущее с руководством. Вероятно, Точилин покинет "Сочи" и может войти в тренерский штаб "Пари НН".
Напомним, что у "Сочи" в конце декабря 2022 года появился новый главный тренер – им стал Курбан Бердыев, известный по работе в России с такими футбольными командами, как "Ростов" и "Рубин". В первой части текущего сезона Российской премьер-лиги во главе "Сочи" был тренерский дуэт, состоящий из Вадима Гаранина и Александра Точилина. Гаранин максимально близок к возвращению в красноярский "Енисей", который сейчас выступает в Первой лиге, идет на четвертом месте, в зоне стыковых матчей. "Пари НН" недавно возглавил Артем Горлов, который незадолго до этого покинул "Енисей".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Точилин проведет встречу с руководством "Сочи" 9 января. Он вряд ли останется в клубе
Тренер "Сочи" Александр Точилин с большой долей вероятности покинет команду.
Фото: ФК "Сочи"