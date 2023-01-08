– Возвращение Оздоева в Россию уже этой зимой? Не скажу, что это исключено. Я тесно общаюсь с Магомедом, и категоричности никакой нет по поводу перехода в другой клуб. Если поступит достойное предложение из той же России, где Оздоев играл практически всю жизнь, то он будет готов рассмотреть, – цитирует Гаргаева Sport24.
Контракт российского центрального полузащитника Магомеда Оздоева с футбольным клубом "Фатих Карагюмрюк", заключенный в июле 2022 года, действует до лета 2024 года. Магомед перебрался в Турцию прошедшим летом на правах свободного агента. До этого он представлял "Зенит" из Санкт-Петербурга. За эту команду он играл с февраля 2018 года, после перехода из казанского "Рубина". Также в России Оздоев поиграл за московский "Локомотив" и грозненский "Терек" (ныне – "Ахмат").
За "Фатих Карагюмрюк" в текущем сезоне чемпионата Турции Магомед Оздоев провел 16 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Сегодня команда Магомеда сыграла вничью с "Коньяспором". Сам Оздоев в этом матче забил и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость 30-летнего полузащитника в 2,20 миллионов евро.
Представитель Оздоева: возвращение Магомеда в Россию этой зимой не исключено. Он рассмотрит достойное предложение
Представитель центрального полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев прокомментировал возможность возвращения игрока в Россию в текущее трансферное окно.
Фото: Чемпионат.com