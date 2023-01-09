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Агент Виктор Панченко отказался комментировать информацию об уменьшенных отступных для "Зенита" в контракте Сычевого

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Представитель форварда Владимира Сычевого в сделке по его трансферу из "Оренбурга" в "Крылья Советов" Виктор Панченко отреагировал на вопрос об уменьшенных отступных для "Зенита".
Фото: ФК "Оренбург"
- Могу ли я подтвердить, что отступные за Сычевого для "Зенита" в пять раз меньше, чем для других клубов? Никаких комментариев не будет, - передает слова Панченко "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что в контракте 26-летнего нападающего Владимира Сычевого (Писарского) с самарскими "Крыльями Советов" содержится пункт об отступных для игрока в размере 200 миллионов рублей для петербургского "Зенита" и в размере 1 миллиарда рублей для любого другого клуба, при этом опция возможного выкупа начнет действовать через полтора года. Агент Виктор Панченко не является постоянным агентом Сычевого (Писарского), однако помогал ему осуществить трансфер в "Крылья" из "Оренбурга".


Зенит Крылья Советов Оренбург Сычевой Панченко Российские трансферы
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