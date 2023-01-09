"В этом году ни одна из команд РПЛ "Зениту" борьбу не навяжет. Даже неизвестно, как "Спартак" во второй части сезона выступит, хоть он и на второй строчке идет. У них особенно все от старта зависит", - приводит слова Широкова "Спорт день за днем".
Напомним, после наступления зимнего перерыва в РПЛ "Зенит" идет на первой строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка в первой части чемпионата России. "Спартак" Гильермо Абаскаля после 17 туров отстает от петербуржцев на 6 очков, имея в активе 36 зачетных баллов. На третьей строчке находится "Ростов", отстающий от лидера на 7 очков.
"Зенит" становился чемпионом России 4 сезона подряд с момента назначения Сергея Семака главным тренером клуба.
Широков: в этом году ни одна команда РПЛ не навяжет "Зениту" борьбу за чемпионство
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков считает, что у его бывшего клуба нет конкурентов в борьбе за чемпионский титул.
Фото: "Известия"