По данным источника, "Спартак" отказался от 27-летнего серба Неманьи Максимовича, выступающего на позиции центрального хавбека. Руководство красно-белых посчитало, что требования испанского "Хетафе" слишком завышены. Ранее сообщалось, что испанцы требуют от московского клуба 5,5 млн евро. "Спартак" уже работает по альтернативным вариантам на позицию опорного полузащитника.
Неманья Максимович в нынешнем сезоне Ла Лиги поучаствовал в 12 матчах за "Хетафе". Соглашение серба с испанским коллективом действует до лета следующего года. Рыночная стоимость Неманьи, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 10 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Максимович не перейдет в "Спартак". Клуб отказался от трансфера Неманьи
Сербский футболист Неманья Максимович не станет игроком "Спартака".
Фото Global Look Press