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Корниленко – об особых отступных за Сычевого для "Зенита": эта информация не соответствует действительности

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию о том, что в контракте Владимира Сычевого прописаны особые отступные для "Зенита".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Не хочется на эту тему говорить. Информация не совсем соответствует действительности. Это условия личного контракта футболиста. Даже с этической точки зрения об этом неправильно говорить, – цитирует Корниленко Sport24.

"Крылья Советов" официально объявили о переходе в свою команду российского центрфорварда Владимира Сычевого 25 декабря 2022 года. Чуть позже самарский клуб добавил, что Владимир будет выступать за клуб уже под другой фамилией – Писарский. В первой части текущего сезона Российской премьер-лиги играл за футбольный клуб "Оренбург" и успел забить четырнадцать мячей за пятнадцать туров. Владимир является лучшим бомбардиром всего чемпионата России на данный момент. Четырнадцать мячей забил и атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес, но у того меньше мячей, забитых непосредственно с игры. После трансфера Сычевого в "Крылья" в СМИ сообщалось о том, что в контракте Владимира прописаны отступные в размере 200 млн рублей для "Зенита" и 1 млрд рублей для других клубов.


Корниленко Сычевой Зенит Крылья Советов
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