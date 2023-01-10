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Колосков – о решении CAS по апелляциям РФС: было бы глупо рассчитывать на что-то другое

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям Российского футбольного союза.
Фото: РИА Новости
"Общими словами еще раз рассказали то, о чем все давно знают. ФИФА и УЕФА не могут обеспечить безопасность нашим клубам и сборной при проведении матчей, поэтому нас отстранили. Решение CAS очевидное, было бы глупо рассчитывать на что-то другое", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА объявили, что клубные и национальные команды из России временно отстранены от соревнований под их эгидой. Команды, которые завершили минувший чемпионат в топ-5, потеряли возможность выступить в текущем розыгрыше еврокубков. Национальная команда пропустила чемпионат мира 2022 и не была допущена до жеребьевки отбора на Евро-2024.


Колосков РФС CAS
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