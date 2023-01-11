"Мы не планируем никакой распродажи наших игроков. Это все что я могу сказать по теме. Что касается трансферов на вход — я не могу назвать вам фамилии", — цитирует функционера Sport24.
Этой зимой состав "Крыльев" покинули Сергей Пиняев и Максим Глушенков – они подписали контракт с "Локомотивом". Также сообщалось о потенциальном уходе из самарского коллектива Романа Ежова и Александра Солдатенкова.
По итогам первой части текущего чемпионата России "Крылья" занимают 11-е место в турнирной таблице с 20-ю очками в активе.
Спортдиректор "Крыльев": мы не планируем никакой распродажи наших игроков
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением о появляющихся слухах относительно интереса клубов РПЛ к игрокам самарцев.
Фото: ПФК "Крылья Советов"