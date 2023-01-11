"Причина моего ухода из "Химок"? В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!" - цитирует Юрана "СЭ".
Напомним, под руководством Юрана химчане в предыдущем сезоне сохранили прописку в Российской Премьер-лиге, обыграв "СКА-Хабаровск" в стыковых матчах. В текущем чемпионате страны команда провела со специалистом 4 матча и располагалась на 7-м месте, в первом туре "Химки" отобрали очки у "Зенита". Об отставке Юрана стало известно в начале августа.
Юран – о причинах ухода из "Химок": после этого один игрок получил гораздо больше практики
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о причинах ухода из подмосковного коллектива.
Фото: "Чемпионат"