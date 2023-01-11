"Химки" решили расстаться с Глушаковым, Кухарчуком, Тихим и Камышевым? Как можно отказаться от основных футболистов?! Какой курс выбрал клуб? "Химки" выбрали путь в никуда. Первая лига, а потом... От команды могут вообще отказаться", - цитирует тренера "СЭ".
"Химки" под руководством Сергея Юрана по итогам четырех туров текущего чемпионата России шли на седьмом месте в турнирной таблице. В начале августа стало известно, что специалист покидает занимаемую должность.
На данный момент химчан тренирует Спартак Гогниев, под его руководством команда завершила первую часть сезона на 15-м месте, набрав 12 очков в 17-ти встречах.
Юран: как можно отказаться от Глушакова, Кухарчука? "Химки" выбрали путь в никуда
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о сложившейся ситуации в подмосковном коллективе.
Фото: РПЛ