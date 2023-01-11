"Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский "Арсенал". Это обоюдное решение и обоюдное желание. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни", - цитирует функционера "Чемпионат".
Кононов возглавил коллектив из Тулы минувшим летом. Под его руководством "Арсенал" набрал 32 очка в 20-ти встречах текущего сезона Первой лиги и ушел на зимнюю паузу, располагаясь на шестом месте в турнирной таблице.
В начале января Аджоев сообщал, что Кононов продолжит тренировать команду в рамках подготовки к весенней части сезона.
В "Арсенале" подтвердили отставку Кононова с поста главного тренера
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера команды.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"