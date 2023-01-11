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Гунько: у "Зенита" и "Спартака" совершенно разные отправные точки в селекции. Это не равная игра

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Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Гунько оценил шансы красно-белых навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Посоревноваться есть шанс, а вот выиграть чемпионат достаточно сложно. Отправные точки в селекции совершенно разные. У "Спартака", "Локомотива" и "Динамо" они совершенно отличны от отправных точек "Зенита". Это игра не по равным правилам, на мой взгляд", — цитирует Гунько "Чемпионат".

"Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля записал себе в актив 36 очков в 17-ти встречах чемпионата России и оказался на втором месте по итогам первой части сезона. Лидирует в национальном первенстве "Зенит" - в активе подопечных Сергея Семака 42 балла.

Напомним, питерцы на протяжении четырех последних сезонов становятся чемпионами Премьер-лиги.


Спартак Гунько Зенит
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