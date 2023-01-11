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Гончаренко: звонил Влашичу, пытался говорить на английском, а он такой - "Давай на русском! Я с Ярмоленко практикую"

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Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко рассказал, что связывается с бывшим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
Фото: Reuters
"Влашич сказал, что уже забыл русский язык? Звонил ему, когда он был в "Вест Хэме". Пытался говорить с ним на английском, а он такой: "Давай на русском! Я с Ярмоленко практикую". Видимо, Миранчук не хочет с ним разговаривать на русском, ха-ха", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".

Напомним, с лета прошлого года Никола Влашич на правах аренды выступает за "Торино", где также играет россиянин Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его арендное соглашение с туринским клубом истекает в конце сезона.

С 2018 по 2021 годы Никола Влашич защищал цвета ЦСКА. Большую часть этого времени главным тренером "армейцев" был Виктор Гончаренко.


Гончаренко Влашич Ярмоленко
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