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Депутат Свищев: УЕФА и ФИФА вернули бы Россию хоть завтра. Проблема в странах, которые не видят нас

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением об отстранении России от международных футбольных турниров.
Фото: dumatv.ru
"Проблема не в УЕФА, ФИФА и РФС. Все эти организации хотят, чтобы мы играли. И они бы хоть завтра нас включили. Проблема в тех странах, которые не видят нас. Прежде всего, это Украина, Польша, страны Балтии. Сейчас их будет очень сложно перебороть", - приводит слова Свищева "РБ Спорт".

Напомним, УЕФА и ФИФА в феврале прошлого года отстранили все российские команды от участия в международных турнирах под эгидой организаций. С того момента сборная России не провела ни одного официального матча, трижды сыграв в товарищеских встречах против команд из Азии: Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана.

Кроме того, российские клубы не принимают участие в нынешнем розыгрыше еврокубковых турниров.


Свищев РФС ФИФА УЕФА
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