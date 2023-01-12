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Гаранин: если вернусь в "Енисей", то цель будет одна – выход в РПЛ. Выйти наверх со своей философией и принципами

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Фото: ФК "Енисей"
– Сейчас мы общаемся с "Енисеем". Один-два дня и все решится. Везде, где я работал, была задача или мы ставили ее сами. В "Енисее" пытались вылезти наверх с 10-го места, но не получилось. Если вернемся в Красноярск, для нас будет цель – выход в РПЛ. Это круто и интересно – выйти наверх со своей философией, принципами, – цитирует Гаранина "РБ Спорт".

Вадим Гаранин работал главным тренером красноярского "Енисея" в период с января 2022 года по июнь 2022 года. Во главе этой команды он успел провести всего 16 матчей. Летом 2022 года Гаранин получил предложение от клуба Российской премьер-лиги – "Сочи". Красноярскую команду в это время возглавил молодой российский специалист Артем Горлов, неплохо проведший первую часть текущего сезона в Первой лиге и заинтересовавший нижегородский "Пари НН". По итогу Горлов покинул "Енисей" и сейчас назначен в клуб РПЛ из Нижнего Новгорода, а Гаранин покинул "Сочи" и близок к возвращению в "Енисей". Футбольный клуб "Сочи", тем временем, возглавил Курбан Бердыев.


Гаранин Енисей Первая лига РПЛ
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