"Что произойдет с "Зенитом" после перехода Даку? Коллапс! Почему? Многие в курсе, что у этого футболиста весьма специфичный характер. Он очень агрессивный, самолюбивый. Если не будет играть в основе или его начнут менять, то в раздевалке возникнет очень хреновая атмосфера. Не удивлюсь, если начнутся драки с участием албанца и тому подобное", - цитирует Селюка "Спорт уик-энд".
Ранее в "Рубине" подтвердили факт переговоров по трансферу Мирлинда Даку в "Зенит". Петербургский клуб может потратить до 10 млн евро на переход албанского нападающего.
В минувшем сезоне форвард казанцев стал вторым в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги с 15 голами, уступив только игроку "Спартака" Манфреду Угальде, у которого 17 мячей.
Селюк ждет коллапса в "Зените" после трансфера Даку: не удивлюсь, если начнутся драки
Агент Дмитрий Селюк высказал опасения, что в "Зените" может случиться коллапс после перехода Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"