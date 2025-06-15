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Угальде оформил дубль за Коста-Рику в ворота Суринама

Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде забил два гола в матче сборной Коста-Рики.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча с командой Суринама на групповом этапе Золотого Кубка КОНКАКАФ закончилась победой костариканцев со счетом 4:3. Решающий гол забил форвард красно-белых на 13-й добавленной минуте с пенальти. Автор победного мяча был признан лучшим игроком матча.

При этом в составе сборной Суринама во втором тайме на замену появился защитник "Спартака" Миенти Абена.

В прошедшем сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 17 голов.

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