Встреча с командой Суринама на групповом этапе Золотого Кубка КОНКАКАФ закончилась победой костариканцев со счетом 4:3. Решающий гол забил форвард красно-белых на 13-й добавленной минуте с пенальти. Автор победного мяча был признан лучшим игроком матча.
При этом в составе сборной Суринама во втором тайме на замену появился защитник "Спартака" Миенти Абена.
В прошедшем сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 17 голов.
Угальде оформил дубль за Коста-Рику в ворота Суринама
Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде забил два гола в матче сборной Коста-Рики.
Фото: ФК "Спартак"