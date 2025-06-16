"В России я не играл уже давно, и такие сравнения мне сейчас делать сложно. Думаю, что с тех пор уровень лиги упал — и еврокубков нет, и многие сильные легионеры уехали. Европейский футбол, даже в не самых топовых странах, сейчас отличается от российского. Говорю даже о тех чемпионатах, в которых играл я", – цитирует Сулейманова "СЭ".
С января 2025 года Сулейманов выступает в США за "Спортинг Канзас-Сити" в чемпионате МЛС. Нападающий является воспитанником "Краснодара", который в минувшем сезоне впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Футболист не играет в России с лета 2021 года. С тех пор Сулейманов успел поиграть в турецком "Гиресунспоре", израильском "Хапоэле" и греческом "Арисе".
Магомед-Шапи Сулейманов: уровень РПЛ упал - еврокубков нет, многие сильные легионеры уехали
Нападающий "Спортинг Канзас-Сити" Магомед-Шапи Сулейманов высказался об уровне российского чемпионата.
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