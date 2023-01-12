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Аршавин – о будущем Антона Миранчука: он еще заиграет в Европе. В свое время, до травм, он даже лучше Алексея играл

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Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин оценил шансы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука перейти в европейский клуб.
Фото: РИА Новости
– Почему Антон Миранчук не заиграл в Европе? Да может, он еще там заиграет. Почему бы и нет? В свое время он даже лучше Алексея играл. Потом, к сожалению, его настигли травмы. Но он же может отойти от них. Нельзя сказать, что Антон не заиграл бы в Европе, – цитирует Аршавина "Спорт день за днем".

Российский полузащитник Антон Миранчук играет за главную команду московского "Локомотива" с лета 2017 года. До этого был во второй команде и академии "железнодорожников". Первую половину 2017 года Антон проводил в аренде в эстонском футбольном клубе "Левадия". Контракт Антона с "Локомотивом" на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Антон Миранчук отыграл за "Локомотив" 16 матчей, забил пять мячей, отдал три результативных передачи. В Кубке России на счету у Миранчука один гол и три голевых передачи в трех играх. Брат-близнец Антона Алексей уже не первый сезон играет в чемпионате Италии – сначала за "Аталанту", а теперь за "Торино" на правах аренды.


Аршавин Миранчук Ан. Локомотив
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