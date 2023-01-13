- Я не верю в это. "Бешикташ" не заплатит деньги, которые захочет "Локомотив". Сколько? Я думаю, 5 миллионов, да даже три не заплатят!» — приводит мнение Селюка Vprognoze.
Капитан и воспитанник "Локомотива" Дмитрий Баринов в этом сезоне сыграл в 20 встречах за свой клуб. Опорный полузащитник забил 1 мяч и оформил 1 ассист во всех соревнованиях. Ранее президент "Бешикташа", представляющего Стамбул, и агент Дмитрия подтвердили, что турецкий коллектив хочет видеть футболиста в своих рядах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость Баринова в 9 млн евро "Бешикташ" за 16 матчей заработал 29 очков. Этот результат позволяет команде занимать 5 место в турнирной таблице турецкого первенства.
Селюк: не верю в переход Баринова в "Бешикташ". Турки даже 3 млн не заплатят за Дмитрия
Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова в "Бешикташ".
Фото: "Чемпионат"