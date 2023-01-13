"Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Да, [это была] "Севилья". "Зенит" предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты", - цитирует агента "РБ Спорт".
Сычевой пополнил состав "Крыльев Советов" в текущее зимнее трансферное окно. В первой части нынешнего сезона футболист выступал за "Оренбург".
Сычевой провел 15 матчей действующего чемпионата России, в которых забил 14 мячей. Он делит первое место в списке бомбардиров Премьер-лиги с нападающим "Спартака" Квинси Промесом.
Агент Сычевого: до перехода в "Крылья" Владимиром интересовалась "Севилья"
Агент Виктор Панченко, представляющий интересы форварда "Крыльев Советов" Владимира Сычевого, рассказал, что перед переходом в самарский клуб игроком интересовалась "Севилья".
Фото: ФК "Оренбург"