– "Зенит" хотел продлить Дзюбу летом? Не знаю, предлагали ему новый контракт или нет. У меня другая информация. Дзюба выбрал Турцию, а дальше – это уже к нему вопросы, – передает слова Аршавина Sport24.
Напомним, что российский центральный нападающий Артем Дзюба покинул "Зенит" по окончании предыдущего сезона. На тот момент истек срок контракта между футболистом и самим клубом. В сумме за "Зенит" Артем отыграл несколько сезонов. За все время Дзюба отыграл за клуб из Санкт-Петербурга 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.
После ухода из "Зенита" летом 2022 года Артем искал новую команду и поддерживал физическую форму в расположении казанского "Рубина". В августе 2022 года он перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Провел за эту команду всего пять матчей и 220 минут на футбольном поле, забил один мяч и в начале ноября расторг контракт. Дзюба все еще находится в поисках нового клуба.
Аршавин: "Зенит" хотел продлить Дзюбу летом? У меня другая информация. Артем выбрал Турцию, а дальше – к нему вопросы
Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, действительно ли клуб хотел продлить контракт с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"