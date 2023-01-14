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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
15:30
Манчестер СитиНе начат
П1 3.85X 3.85П2 1.85
Эвертон
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3.2
Вулверхэмптон
18:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.6X 3.2П2 2.95
Ноттингем Форест
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.75
Брайтон
18:00
ЛиверпульНе начат
П1 2.95X 3.65П2 2.36
Брентфорд
20:30
БорнмутНе начат
П1 1.66X 4П2 5.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
16:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.8
Жирона
18:15
СевильяНе начат
П1 2.43X 3.35П2 3.05
Осасуна
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.17X 3П2 4.1
Реал Сосьедад
23:00
АтлетикНе начат
П1 2.48X 3П2 3.25

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кремонезе
17:00
МонцаНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Лечче
20:00
МиланНе начат
П1 5X 3.85П2 1.71
Интер
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.33X 5.6П2 9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
ОсерНе начат
П1 1.34X 5.4П2 9.2
Марсель
21:00
ЛорьянНе начат
П1 1.43X 5П2 7
Лион
23:00
СтрасбурНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
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Аршавин: "Зенит" хотел продлить Дзюбу летом? У меня другая информация. Артем выбрал Турцию, а дальше – к нему вопросы

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Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, действительно ли клуб хотел продлить контракт с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
– "Зенит" хотел продлить Дзюбу летом? Не знаю, предлагали ему новый контракт или нет. У меня другая информация. Дзюба выбрал Турцию, а дальше – это уже к нему вопросы, – передает слова Аршавина Sport24.

Напомним, что российский центральный нападающий Артем Дзюба покинул "Зенит" по окончании предыдущего сезона. На тот момент истек срок контракта между футболистом и самим клубом. В сумме за "Зенит" Артем отыграл несколько сезонов. За все время Дзюба отыграл за клуб из Санкт-Петербурга 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

После ухода из "Зенита" летом 2022 года Артем искал новую команду и поддерживал физическую форму в расположении казанского "Рубина". В августе 2022 года он перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Провел за эту команду всего пять матчей и 220 минут на футбольном поле, забил один мяч и в начале ноября расторг контракт. Дзюба все еще находится в поисках нового клуба.


Аршавин Зенит Дзюба
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