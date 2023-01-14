– Считаю ли я трансфер Мевли провальным? Мевля – не мой трансфер и не мое решение. Я могу говорить и судить только о своих приобретениях, – цитирует Салихову "РБ Спорт".
Словенский центральный защитник Миха Мевля перешел в московский "Спартак" в сентябре 2022 года на правах свободного агента. До этого Мевля играл за "Аланьяспор", "Сочи", "Зенит", "Ростов" и другие команды. В текущем сезоне РПЛ Миха успел провести за "Спартак" четыре матча (155 минут на футбольном поле), в Кубке России отыграл три матча (130 минут). Действующий контракт Мевли с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года и предусматривает опцию продления еще на один год. На первый зимний сбор "Спартака" Мевля не отправился. В некоторых источниках сообщается, что с Михой красно-белые хотят расстаться.
Салихова: считаю ли я трансфер Мевли провальным? Я могу говорить только о своих приобретениях
Супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на возможный уход защитника Михи Мевли.
Фото: ФК "Спартак"