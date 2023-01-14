"Локомотив" получил запрос от "Бешикташа" на проведение трансфера, возможен или нет. Дмитрий на всё готов, чтобы прогрессировать и улучшать свои футбольные качества. "Бешикташ" готов как и купить его, так и взять в аренду с правом выкупа", - цитирует агента ТАСС.
Напомним, ранее появилась информация, что "Бешикташ" готовится отправить официальный запрос в "Локомотив" по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 9 млн евро. В сентябре этого года ему исполняется 27 лет.
После 16 матчей "Бешикташ" занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда Шенула Гюнеша набрала 29 очков и имеет один матч в запасе.
Агент Баринова: "Локомотив" получил запрос от "Бешикташа" на проведение трансфера
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, заявил, что клуб получил официальное предложение от "Бешикташа".
Фото: ФК "Локомотив"