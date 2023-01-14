- Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение — одно из худших управленческих решений в футболе. "Локомотив" потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
21-летний грузин Хвича Кварацхелия, выступающий на позиции вингера, перешел в "Локомотив" зимой 2019 года. За московский коллектив грузин забил 1 гол в 10 матчах. Но уже клуб принял решение не подписывать Хвичу на постоянной основе и игрок перебрался в "Рубин". Под руководством Леонида Слуцкого футболист добился значительного прогресса. И на Хвичу обратил внимание итальянский "Наполи". Грузин перебрался в команду Лучано Спаллетти транзитом через грузинский "Динамо Батуми". Вчера "Наполи" разгромно обыграл "Ювентус" (5:1). В этой встречи Кварацхелия забил гол и совершил 2 ассистентских действия. Всего в активе грузина 9 мячей и 13 голевых переда в 20 играх за неаполитанцев.
Семин – об уходе Хвичи из "Локомотива": одно из худших управленческих решений. Клуб потерял десятки миллионов долларов
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу ухода из клуба Хвичи Кварацхелии.
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