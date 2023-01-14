По данным источника, летом 2022 года "Зенит "предложил 34-летнему российскому форварду Артему Дзюбе новый контракт на сумму в размере 2 млн евро в год. Также новое соглашение предусматривало различные бонусы для игрока. Также клуб из Саудовской Аравии хотел видеть Артема в своих рядах и предлагал контракт с окладом в 3 млн евро. Но Дзюба отказался от данных варианта, так как хотел новых вызовов.
Артем Дзюба был игроком "Зенита" с 2015 по 2022 годы. С петербуржским коллективом форвард становился 4-х кратным чемпионом России. Также воспитанника Спартака в составе сине-бело-голубых стал лучшим бомбардиром местного чемпионата за всю его историю. Летом Дзюба покинул "Зенит" и перебрался в турецкую "Адана Демирспор" свободным агентом. Но уже в ноябре игрок расторг с коллективом из Аданы контракт и сейчас пребывает в поисках нового клуба.
Источник: Sport24
Sport24: Дзюба летом отказался от нового контракта с "Зенитом" на сумму 2 млн евро в год
Фото: ФК "Зенит"