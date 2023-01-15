"На сегодняшний день Даниил хочет принести пользу своему клубу, где он вырос и сейчас играет. Находятся ли клубы, проявляющие интерес к Даниилу, в зоне еврокубков? В разных странах по-разному. В некоторых странах — да", - цитирует агента "СЭ".
Уткин подписал контракт с "Ростовом" предыдущим летом – он перешел из "Краснодара". В текущем сезоне 23-летний хавбек успел выйти на поле в 17 матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми голами и пятью результативными передачами.
"Ростов" по итогам 17 туров национального чемпионата идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Агент Уткина: в некоторых странах интерес к Даниилу проявляют клубы из зоны еврокубков
Агент полузащитника "Ростова" Даниила Уткина Тимофей Бердышев высказался о карьерных перспективах футболиста.
Фото: ФК "Ростов"