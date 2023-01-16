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Галактионов: "Локомотив" не имеет права находиться там, где находится. Нам нужно пахать для того, чтобы подняться выше

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о непростом турнирном положении команды.
Фото: "Матч ТВ"
– Если мы будем говорить об этом постоянно, у ребят в голове будет не самый хороший навык с точки зрения психологии. Мы сразу сказали, что об этом нам надо забыть и с первого дня сбора пахать. Пахать для того, чтобы исправить ситуацию и подняться выше. "Локомотив" не имеет права находиться там, где находится, – цитирует Галактионова "Матч ТВ".

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части текущего сезона московский "Локомотив" располагается на четырнадцатой строчке в турнирной таблице. "Железнодорожники" сумели к этому времени набрать всего тринадцать очков. "Локомотив" находится в зоне стыковых матчей, как и воронежский "Факел", у которого столько же очков. От зоны прямого вылета из РПЛ в Первую лигу "Локомотив" разделяет всего одно очко. Сейчас в зоне вылета располагаются подмосковные "Химки" и московское "Торпедо" (двенадцать и шесть очков). Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" в ноябре 2022 года, в РПЛ во главе команды пока не провел ни одной игры.


Галактионов Локомотив РПЛ
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